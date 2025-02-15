Лід тане: між Вашингтоном та Москвою відбулася ще одна розмова

У Лаврова повідомили про розмову з Вашингтоном і згадали про Обаму

Росія та США домовляються про зняття обопільних перепон для роботи дипломатичних представництв. Також було розпочато підготовку нових зустрічей, одна з яких незабаром може пройти в Саудівській Аравії.

Про це йдеться у заяві російського МЗС. Зазначається, що 15 лютого глави зовнішньополітичних відомств США Марко Рубіо та РФ Сергій Лавров провели телефонну розмову.

Повідомляється, що в розмові торкнулися теми України та Близького сходу, а також "позначено взаємний настрій на взаємодію".

"С.В.Лавров та М.Рубіо підтвердили готовність спільно працювати над відновленням взаємоповажного міждержавного діалогу в руслі заданої президентами тональності. Домовилися про регулярні контакти, у тому числі для підготовки російсько-американської зустрічі на найвищому рівні", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що вже найближчим часом має відбутися зустріч експертів для "узгодження конкретних кроків" щодо відновлення нормальної роботи дипломатичних представництв Росії та США.

У повідомленні Держдепу йдеться, що Рубіо підтвердив прихильність президента Дональда Трампа до пошуку шляхів припинення конфлікту в Україні.

Однак видання Politico повідомляє, що Рубіо та представник США Близького Сходу Стів Віткофф вирушили до Саудівської Аравії, де мають провести переговори з представниками Росії та України. Пізніше до них приєднається радник Білого дому з нацбезпеки Майкл Волтц, проте спецпредставника з України та Росії Кіта Келлога там не буде.

Натомість журналістка FOX News інформує, що на переговори українську сторону не запрошували.

Як повідомлялося раніше, президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що для припинення вогню та майбутніх переговорів необхідні чіткі гарантії безпеки для України. Вони повинні включати підтримку ЄС та допомогу від США.