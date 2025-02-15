Україну запросили на переговори в Саудівську Аравію? Що про це каже Зеленський

Зустріч планується в Ер-Ріяді

Питання переговорів США та Росії щодо закінчення війни в Україні хвилює багатьох, проте зараз зарано говорити про те, хто саме буде у переговорній групі. Навіть попри запрошення нашої держави на зустріч у Саудівській Аравії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з кореспондентами у рамках триденної Мюнхенської конференції з безпеки.

"Щось пишуть медіа, я тільки нещодавно це побачив, але офіційної інформації не було. Тому говорити, хто буде в переговорній групі від України, — ще зарано", — наголосив Зеленський.

Він також додав, що наразі, на його думку, Київ почав набагато більше і краще співпрацювати з адміністрацією президента США Джо Байдена, а "це важливо" для України.

Водночас, за даними Bloomberg, Україна вже отримала запрошення на зустріч радників президентів США та Росії. Її буде координувати радник з нацбезпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан.

"Влада Саудівської Аравії запросила представників США, Росії та України на зустріч в Ер-Ріяді. Радник Саудівської Аравії з національної безпеки Мусаед Аль-Айбан скличе переговори, але є ймовірність, що плани можуть бути зірвані змінами в останню хвилину", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що від США братиме участь Майкл Волтц і спецпредставник Трампа Стів Віткофф, відповідальний за переговори з РФ. До того з'явилась інформація, що Росію може представляти генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Трампа вимагають прямих переговорів президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна, очільника РФ.