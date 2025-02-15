В Мюнхені назвали три фази завершення війни в Україні: цей план вже у союзників

Наразі стратегічне бачення переговорного процесу у союзників відсутнє

Президент Фінляндії Александер Стубб на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що для припинення вогню та майбутніх переговорів необхідні чіткі гарантії безпеки для України. Вони мають включати підтримку ЄС та додаткові гарантії від США.

Про це очільник Фінляндії заявив під час свого виступу, передає кореспондент "Телеграф". Стубб наголосив, що єдине, що розуміють Росія та Володимир Путін – це сила. Саме тому, якщо Росія порушить режим припинення вогню або відмовиться від перемовин, у ситуацію мають втрутитися Сполучені Штати.

Стубб окреслив три фази можливого переговорного процесу:

Припинення вогню, проведення демаркації кордону з моніторингом. Це має відбуватися під егідою ООН або ОБСЄ без миротворчих сил і зброї. Заходи довіри між Україною та Росією. Це підготовчий етап до повноцінних переговорів. Мирні перемовини. Вони мають базуватися на чітких принципах і гарантувати Україні суверенітет і незалежність.

Однак політик розкритикував відсутність узгодженого стратегічного бачення переговорного процесу. За його словами, нинішній дискурс хаотичний, це могло статися через те, що "міністр оборони США почав говорити про ситуацію з кінця".

"Але ми маємо зрозуміти, що наразі нічого ще не почалося. Жодного процесу немає. І нам потрібно підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Стубб.

Він також підкреслив, що суверенітет України та її право на вступ до НАТО й ЄС не можуть бути предметом переговорів. Саме члени Альянсу та союзники мають ухвалювати рішення щодо членства України, а не Росія. Крім того, він додав, що європейська система безпеки вже визначена Гельсінськими угодами 1975 року та Паризькою хартією 1991-го.

"Як фін, я добре розумію, що означає втратити суверенітет. Ми зберегли незалежність після Зимової війни, але втратили територію. Принциповим є право України самостійно визначати своє майбутнє", – зазначив політик.

Стубб наголосив, що основою міжнародних відносин залишаються три фундаментальні принципи: незалежність, суверенітет і територіальна цілісність.

"І наостанок — я все ще вважаю, що фундаментальні принципи державності, які ми закріпили в міжнародних відносинах, є ключовими в цій ситуації. Йдеться про трикутник: незалежність, суверенітет і територіальна цілісність. Зараз ми маємо зробити так, щоб Україна зайняла сильну позицію в переговорах. Але для цього потрібен чіткий план. Мені здається, що наразі ніхто не має справжньої стратегії", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на третю річницю початку повномасштабного вторгнення в Києві, ймовірно, відбудеться велика міжнародна зустріч.