"Я публічно беру зобов’язання": Келлог сказав, коли має завершитись війна в Україні

Спецпредставник Трампа в Україні сказав, що Трамп не піде на слабку угоду

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. У своїй заяві він торкнувся питань термінів завершення війни в Україні, планів новообраного президента США Дональда Трампа щодо підтримки Києва та іншого.

Зокрема, він публічно зобов'язався досягти припинення бойових дій протягом найближчих 180 днів. "Війна в Україні має закінчитися швидше, ніж через рік. Я публічно беру 180 днів, щоб задіяти всі сторони", — сказав він

Келлог представив поетапний план врегулювання конфлікту. "Треба подивитися на різні етапи. Перший — це зупинення вогню. Потім етап 2, 3 і так далі. Тому треба рухатися поступово", — зазначив спецпредставник США. "Україна та Росія мають домовитись про припинення війни", — сказав він.

Характерною рисою майбутньої роботи має стати швидкість виконання поставлених завдань. За словами Келлога, "коли Трамп просить тебе щось зробити, то вже завтра питає, чому це не зроблено".

На запитання про можливість укладення "слабкої угоди" щодо завершення війни спецпредставник відповів категорично: "Трамп не віддасть важливих інтересів". Келлог наголосив, що кінцевою метою є перетворення України на суверенну та безпечну державу.

Коментуючи слова Зеленського про те, що Україна не погодиться на переговори без своєї участі, Келлог сказав, що у Штатах ніхто ніколи такого і не допускав. "Ми бачимо, що за столом переговорів буде Україна, РФ і США", — каже він. Крім того, Келлог, відповідаючи на питання журналістки, сказав, що, можливо, приїде до України наступного тижня.

Також раніше "Телеграф" повідомляв головні заяви Зеленського, європейців та представників Трампа на другому дні Мюнхенської конференції. Одна з головних тем — війна в Україні та пошук шляху до миру.