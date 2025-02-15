По кишені навіть студенту: у Миколаєві здають квартиру без ремонту за невелику ціну

Квартира знаходиться в аварійному стані, але в ній є все потрібне

У Корабельному районі Миколаєва здається квартира без ремонту, але з меблями, центральною каналізацією та електрикою. Квартира має дві кімнати, її оренда вартує 3000 гривень.

Відповідне оголошення з’явилось на популярному українському сайті купівлі-продажу. Автор оголошення пише, що квартира розташована у 10-поверховому будинку, на восьмому поверсі. Даний будинок відноситься до житлового фонду 1990-х — 2000-х років.

Загальна площа квартири – 49 м², площа кухні – 10 м². Опалення є централізованим.

У квартирі є пральна машинка, холодильник, WI-FI, газова плита, праска. При блекауті працює ліфт, водопостачання, опалення та інтернет.

Поруч з будинком знаходяться дитячий садок, поліклініка, дитячий майданчик та ринок. У квартирі можна жити сім’ями, а також із домашніми тваринами.

"Здається квартира в Корабельному районі. У стані ремонту, але жити можна. Телефонуйте, пишіть — відповім на всі питання", — йдеться в описі оголошення про оренду даної квартири.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі здають трикімнатну квартиру за 2000 тисяч та гривень. При цьому одна кімната буде недоступна, оскільки вона закрита, а на ремонт у квартирі та інші мінімальні блага розраховувати також не варто.