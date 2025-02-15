Народився в Києві, навчався у Стенфорді. Що відомо про переговорника РФ по Україні

Йому 49 років

У ймовірних переговорах США та Росії щодо досягнення миру в Україні може брати учаться генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв. Його також вважають наближеним до очільника РФ Володимира Путіна.

"Телеграф" розповість, що відомо про Дмітрієва та звідки він родом. Зауважимо, що про його участь у переговорах пишуть ЗМІ.

Кирило Олександрович Дмитрієв — російський фінансист, глава РФПІ. У 2020 йому передбачали призначення в уряд РФ на місце міністра закордонних справ. Тоді ж Дмитрієва почали називати наступником Володимира Путіна, з яким він має доволі близькі зв'язки.

Народився він у Києві, але навчався у США. Дмитрієв закінчив Стенфордський університет із найвищою відзнакою (бакалавр з економіки), а також Гарвардську школу бізнесу (магістр ділового адміністрування). Тривалий час працював у різних компаніях, включаючи IBS, зокрема і в Києві.

Дмитрієв та Володимир Путін

У 2011 році став генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій. Цю посаду він обіймає вже понад 10 років. З початку повномасштабного вторгнення він перебуває під санкціями Великобританії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Дмитрієв та його дружина

Відомо, що Дмитрієв одружений з Наталією Поповою, яка обіймає посаду першого заступника голови фонду "Іннопрактика". Тут же її чоловік є членом опікунської ради. У фонді працює і старший брат дружини. Про наявність дітей у пари нічого не відомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої сяде за стіл для переговорів із Путіним.