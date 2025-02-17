Антикризовий саміт лідерів Європи. Хто зіб’є градус напруження у стосунках з Трампом

У Парижі мають виробити спільну позицію та відповідь Штатам

Виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенскій конференції з безпеки із закидами на адресу Європи мобілізували країни континенту. Обʼєднані шоком та обуренням, вони почали посилено думати, як перебудовувати архітектуру своєї безпеки, що робити у разі агресивного тиску з боку Вашингтона, та як гарантувати безпеку України, яка стоїть на захисті миру у всій Європі?

Логічно дійшли висновку, що ключ — у посиленні й власних, і українських позицій. Наше завдання на цьому етапі — не дати їм розслабитися знову й зійти з цього шляху.

"Не думаю, що США від нас відмовляться, але вони хочуть бачити поруч сильних та рівноправних партнерів. Зараз це не так. Європа слабка та досі спала", — зазначив "Телеграфу" високопоставлений європейський дипломат.

Більше про це читайте у публікації: "Трамп лякає і будить Європу одночасно: чи став мир в Україні ближче після Мюнхена".

Як йдеться у статті, в європейських столицях поки не бачать швидкого способу владнати війну й закликають спочатку посилити тиск на російську економіку та воєнну машину й озброїти Україну, а вже потім рухатися далі. Але це не вписується в часові межі, потрібні Білому дому.

Нині команда Трампа викинула Європу за борт, заперечивши її участь у потенційних переговорах між США, РФ та Україною (Зеленський навпаки наполягає, що доля майбутнього Європи має вирішуватися за її участі — це підсилить і переговорну позицію України). Та водночас Трамп вимагає від Європи колосальної участі у майбутніх гарантіях безпеки — буде це військовий контингент чи будь-що інше.

17 лютого європейські лідери збираються на кризовий саміт у Парижі, щоб виробити спільну позицію та відповідь США. Повезе її Трампу британський премʼєр Кір Стармер. Лондон у цій ситуації займає позицію такого собі рефері, який не дає напруженню сягнути небезпечного градуса, сказано в публікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський пояснив реакцію ЄС на "холодний душ" Венса.