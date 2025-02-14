Заява Венса про німецьку демократію обурила Пісторіуса. Як він відповів

Джей Ді Венс у своїй промові критикував європейських партнерів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко відповів на слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про його країну. Американський політик порівняв німецьку демократію з владою диктаторів, що дуже обурило німецького міністра.

Венс заявив, що в Німеччині нібито переслідують людей за їхні дописи проти фемінізму. Про це розповідає Sky News.

"Такі слова неприйнятні. У нашій країні кожен може висловити свою думку. Я щодня бачу в парламенті, як працює справжня демократія", — заявив Пісторіус.

Під час виступу Пісторіус наголосив, що в німецькій демократії кожен громадянин має право на власну думку та можливість її висловлювати. За його словами, демократичний устрій не означає автоматичної правоти "галасливої меншості".

"Я радий жити в Європі, де демократію захищають від ворогів, як зсередини, так і ззовні", — підкреслив міністр оборони.

Варто зазначити, що Джей Ді Венс виступав 14 лютого на безпековій конференції в Мюнхені. У своїй промові він більше критикував європейських партнерів, ніж говорив про Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Джей Ді Венс відмовився зустрітися із Шольцом та розлютив Німеччину. Повідомляється, що він не планував зустріч з німецьким канцлером із самого початку, оскільки Вашингтон вважає, що Шольц вже нічого не вартий, як політик.