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"Міцного миру не буде". Бербок жорстко пройшлась по Венсу на Мюнхенській конференції

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Джей Ді Венс та Анналена Бербок Новина оновлена 15 лютого 2025, 18:05
Джей Ді Венс та Анналена Бербок. Фото Колаж Телеграфу

Європа виступає за демократію

Промова віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції неабияк сколихнула Європу, адже там впевнені, що стійкий мир має створюватись і за участі Європи.

Саме таку думку висловила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час Мюнхенської конференції у Німеччині.

"Я можу лише повторити — міцного миру не буде, якщо цей мир не буде узгоджений Європою", — сказала вона.

На її думку, промова віцепрезидента США Джей Ді Венса наблизила мить істини. Адже прийшов час примати складні рішення.

"Усі у світі мають вирішити, на чиєму вони боці. На боці вільного світу, або на боці тих, хто бореться з вільним світом. Ми на боці вільного світу, кажу від своєї країни", — сказала Бербок.

Вона наголосила, що саме режим російського очільника Володимира Путіна розпочав війну європейському світу і демократії, яку зараз треба захищати "від зовнішніх і внутрішніх ворогів".

Нагадаємо, що в перший день конференції віцепрезидент США Джей Ді Венс під час свого виступу у Мюнхені майже не згадував Україну та Росію. Його промова була здебільшого про демократію в Європі та жорстку цензуру, яку адміністрація президента Штатів Дональда Трампа засуджує.

Раніше "Телеграф" розповідав, що спецпредставник США з питань України Кіт Келлог сказав, коли має завершитись війна в Україні.

Теги:
#Європа #США #Дональд Трамп #Анналена Бербок