Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера про промову віцепрезидента США Джей Ді Венса

Коли віцепрезидент найпотужнішої поки що держави у світі розповідає Європі, що та начебто "не має демократії", бо, бачте, забороняє російські пропагандистські ресурси, то не треба соромитися нагадувати історію США.

Зокрема, як у часи Другої світової війни у США були заборонені нацистські газети і нацистські організації.

Вже навіть не кажучи про те, яких репресій зазнали етнічні японці і чому згодом виник рух Мартіна Лютера Кінга. Це якщо вже суто про права людини говорити.

Шкода, що ніхто у Мюнхені бороду цього нахабного доктора права з Єлю не розмазав історичними фактами.

Джерело: пост Магери у Facebook.