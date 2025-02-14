Венс, звинувачуючи Європу, забув про цензуру у США у часи Другої світової - Андрій Магера
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Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера про промову віцепрезидента США Джей Ді Венса
Коли віцепрезидент найпотужнішої поки що держави у світі розповідає Європі, що та начебто "не має демократії", бо, бачте, забороняє російські пропагандистські ресурси, то не треба соромитися нагадувати історію США.
Зокрема, як у часи Другої світової війни у США були заборонені нацистські газети і нацистські організації.
Вже навіть не кажучи про те, яких репресій зазнали етнічні японці і чому згодом виник рух Мартіна Лютера Кінга. Це якщо вже суто про права людини говорити.
Шкода, що ніхто у Мюнхені бороду цього нахабного доктора права з Єлю не розмазав історичними фактами.
Джерело: пост Магери у Facebook.
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