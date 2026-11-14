У Запоріжжі перекрили рух греблею ДніпроГЕС: як дістатися на інший берег (карта)

Для проїзду між берегами водіям потрібно користуватися мостами

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У Запоріжжі зранку у суботу, 14 листопада, рух транспорту греблею ДніпроГЕС повністю перекрито в обох напрямках. Для переїзду між правим і лівим берегами організовано об’їзд.

Про це повідомив в.о. керівника Запорізької ОВА Михайло Семікін. Перекриття тимчасове, водіїв просять враховувати його під час планування маршрутів.

"Прошу враховувати обмеження під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомимо додатково", - пише Семікін.

Перекриття греблі ДніпроГЕС у Запоріжжі 14 листопада. Фото: поліція області

Як об’їхати перекриту греблю ДніпроГЕС

Об’їзд здійснюється через Арковий міст на острові Хортиця, Вантовий міст та міст Преображенського. На мосту Преображенського організовано двосторонній рух.

Вантажівкам масою понад 3,5 тонни рух Вантовим мостом заборонено: вони мають користуватися мостом Преображенського в обох напрямках. Під час комендантської години, з 00:00 до 05:00, рух Вантовим мостом повністю обмежено.

Як повідомляв "Телеграф", 6 листопада росіяни атакували мости через Дніпро у Запоріжжі. На тлі цього розповіли, про мости Преображенського та Вантовий. Це переправи різних епох, які забезпечують транспортний зв’язок через Дніпро та острів Хортицю. Чим особливі ці мости, який вигляд вони мають та яку роль відіграють у транспортній системі Запоріжжя.