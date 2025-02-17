Зеленский прокомментировал переговоры США и РФ в Саудовской Аравии: сделал важное заявление

Президент назвал цель своего визита в страну Азии

Переговоры в Саудовской Аравии пройдут без Украины. Киев не будет признавать какие-либо договоренности об Украине без участия Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс". По его словам, встречу в Саудовской Аравии обсуждали давно, но только сейчас она стала публичной.

"Украина не будет принимать (участия – Ред.). Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает какие-либо переговоры об Украине без Украины (такими — Ред.), которые не имеют результата. И мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", — сказал Зеленский.

По его словам, в этих переговорах есть две стороны и обе имеют право на это, "если у них есть двусторонние вопросы". Президент подчеркнул, что его официальный визит в Саудовскую Аравию, который состоится 18 февраля, "не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России".

К тому же он настроен поговорить с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом об этих переговорах. Он также планирует поставить вопрос о снижении цен на нефть, хотя это, по его мнению, может сделать и президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю, у кого получиться снизить цены. Считаю, что наибольший ресурс есть к этому именно у президента Трампа, он самый сильный в этом направлении в энергетике и имеет в руках это. И я думаю, что если он поставил цель, он сможет", — добавил Зеленский.

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