"Стежте за руками". Для чого Трампу швидкий мир в Україні

MAGA-виборці вимагають від президента США швидких рішень і результатів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп використовує "стратегію неоднозначності", щоб усі губилися в здогадках, куди все веде, намагаючись якомога швидше припинити війну в Україні. І ширма хаосу в такому випадку створює можливості для кулуарних домовленостей і контактів.

В коментарі "Телеграфу" американський посадовець пояснив: "Не все, що каже Трамп, треба сприймати дослівно. Краще стежте як-то кажуть за руками, тобто конкретними діями".

Більше про це читайте у публікації: "Трамп лякає і будить Європу одночасно: чи став мир в Україні ближче після Мюнхена".

Сипали словами й члени команди американця. Не додавали оптимізму заяви шефа Пентагону Піта Хегсета, який виніс за рамки повернення України до кордонів 2014 року, перспективу швидкого членства в НАТО та появу американського військового контингенту на українській землі. Та якщо мислити тверезо, чим така позиція відрізняється від політики адміністрації Джо Байдена? Нічим. Просто люди Трампа відкрито артикулюють своє бачення, яке, щоправда, не до кінця сформоване.

Важливо розуміти: Трамп хоче швидкої угоди, і як він сам каже "припинити вбивства". Для нього війна в Україні з одного боку — про проблему, яку треба вирішити в прискореному режимі й усіма можливими способами, допоки це не виросло в причину для невдоволення серед MAGA-виборців й не вплинуло на мандат довіри до його сили.

Згідно з опитуванням Pew, проведеним одразу після перемоги Трампа на виборах, лише 19% виборців Республіканської партії вважають російське вторгнення в Україну "серйозною загрозою" для інтересів США.

З іншого боку — це історія й про такі глобальні речі як сепарування Москви від Китаю. І чим швидше, тим краще.

Нагадаємо раніше "Телеграф" писав, що після розмови Трампа з Путіним ймовірність миру в Україні значно зросла.