У Козорогів закінчиться складний період, а Близнюків можуть втягнути у скандал: гороскоп Таро на 18 лютого 2025 року

Краще уникати поспішних рішень і не витати в хмарах

Вівторок, 18 лютого, для представників одних знаків стане часом переосмислення та самоаналізу, а для інших дасть можливість розкрити свої емоції та зміцнити стосунки. Деяким знакам загрожують перешкоди та нестабільність.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 18 лютого та пропонує дізнатися, чого очікувати цього дня саме вам.

Овен — Путівник

У цей день особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою ніж в інші дні. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Телець — Лицар кубків

Цей лицар обіцяє романтичний настрій. Присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Цього дня стосунки з кимось у Вас можуть вийти на новий рівень. Однак не дозволяйте собі занадто витати у хмарах.

Близнюки — Двійка мечів

Ця карта радить відгородитися на якийсь час від навколишнього світу, є ризик, що Вас спробують залучити до конфліктів, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.

Рак – перевернута Верховна Жриця

День може виявитися непростим через внутрішню невпевненість та емоційну нестабільність. Можливі несподівані проблеми, які буде складно вирішити через плутанину у думках. Краще уникати імпульсивних рішень та тримати емоції під контролем.

Лев — перевернутий Лицар жезлів

Вам доведеться зіткнутися з перешкодами чи невдачами у своїх справах. Також карта може попереджати про скасування або затримку подорожі. Цього дня ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху. Будьте обережні, тому що необдумані рішення можуть мати малоприємні наслідки.

Діва — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, ось-ось виповниться ваше давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції.

Терези — перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що Ваші плани можуть порушитись, на вас звалиться раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Скорпіон — перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти, порожні клопоти, зрив планів. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Стрілець — перевернена Вісімка кубків

У цьому положенні карта може говорити про досконалу помилку, яка спричинила безглузде марнування часу, проте також вказує і на те, що важкі часи добігають кінця. Ба більше, може з’явитися нове кохання чи стосунки.

Козоріг — Король кубків

Одна з найбільш сприятливих карт, що віщує завершення важкого періоду, затишок у будинку, щирість і щедрість. Насолоджуйтесь цим днем, адже такі моменти випадають нечасто. Також є ймовірність зустрічі з особливою людиною, яка може відіграти важливу роль у вашому житті.

Водолій — перевернута Вежа

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Башта вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Риби — перевернута Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, через що у справах можуть статися невдачі, а ваші витрати можуть значно перевищити доходи.