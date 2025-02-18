Придет ли весна по расписанию: какой будет погода в Украине в начале марта

Чего ждать от погоды в начале весны

После экстремально теплого января, наступил морозный февраль. Однако синоптики ожидают, что погода в Украине ближе к началу календарной весны вновь станет теплой.

Об этом говорится в данных синоптического сайта Ventusky. Ожидается, что период сильных морозов завершится в последних числах февраля.

В последний день зимы теплая погода будет наблюдаться в некоторых южных областях, а 1 марта тепло будет наблюдаться и на западе.

Погода 28 февраля

Погода 1 марта

Тенденция к потеплению будет сохраняться и в следующие дни, а уже 3 числа в некоторых западных областях можно будет увидеть до +18 градусов на столбиках термометра.

Погода 2 марта

Погода 3 марта

Что касается ночных заморозков, то ожидается, что они тоже завершатся вместе с календарной зимой, и уже с первого дня весны по ночам можно будет видеть небольшие плюсы.

Стоит отметить, что подобные долгосрочные прогнозы обычно строятся на основании исторических данных, а потому картина в прогнозе может сильно отличаться от реальной ситуации.

Как сообщалось ранее, на севере Ровенской области в ночь на 17 февраля зафиксировали -27 градусов. Несмотря на это, 2025 год по глобальной средней температуре может стать одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений.