Колишня дружина Трампа закрутила роман із володарем унікальної ключки

Спортсмен написав зворушливе повідомлення у соцмережах

Зірка американського гольфу Тайгер Вудс підтвердив, що він перебуває у стосунках із колишньою невісткою президента США, яка розлучилася з Дональдом Трампом-молодшим після 12 років шлюбу.

Про це пише The Telegraph. Шанувальники сподіваються, що Ванесса принесе у життя Вудса стабільність. А Трампи, здається, не проти цього роману.

"Кохання витає в повітрі, і життя стає кращим, коли ти поряд зі мною! Ми з нетерпінням чекаємо нашої спільної подорожі по життю. У цей час ми були б вдячні за конфіденційність для всіх тих, хто близький до нашого серця", — написав 49-річний Вудс у соціальних мережах, опублікувавши свої спільні фото з Ванессою Трамп.

Видання зазначає, що "якщо слова самі по собі зовсім не в стилі Тайгера, то зображення, що їх супроводжують, ще більш безглузді. На одному з них пара обіймається в гамаку.

Відомо, що старша дочка Ванесси Кай, якій 17 років, а також діти Вудса 16-річний Чарлі та 17-річний Сем відвідують одну й ту саму школу. Чарлі та Кай обидва висококласні любителі гольфу.

Попри те, що спортсмен звик повідомляти важливі новини за допомогою дописів у соціальних мережах, раніше він був стриманий щодо особистого життя. Тому його недільний допис був найбільш приголомшливим з усіх, пишуть журналісти.

Ходили чутки, що Вудс зустрічається з 47-річною Ванессою Трамп, яка є колишньою дружиною Дональда Трампа-молодшого. Тепер відомий спортсмен підтвердив це.

Нещодавно Дональд Трамп-старший та Вудс грали у гольф. Це демонструє, що обидва Дональди Трампи не відчувають дискомфорту у зв’язку з романом гольфіста та Ванесси.

Вудс мав кілька стосунків після розлучення з матір’ю його двох дітей Елін. Вони розлучилися після сексуального скандалу, який зруйнував його репутацію.

Після того, як він і багаторазова чемпіонка світу з лиж Ліндсі Вонн розлучилися у 2015 році, Вудс жив з Ерікою Герман, яка в результаті виселила його з особняка на підставі судового рішення.

Його шанувальники сподіваються, що Ванесса принесе в життя спортсмена стабільність, яка йому така потрібна, коли він намагається почати ще одне повернення.

Раніше ми розповіли, звідки походить і як перекладається прізвище Трампа, яке щодня звучить у всіх новинах. Є кілька версій перекладу.