Православний хрест із німецькими гранатами: як виглядає незвичне поховання часів Першої світової війни у Києві

Рідкісне поховання розташоване у столиці

Зазвичай на могилах військових встановлюють звичайні хрести, але іноді вони супроводжуються особливими символами. Як от три вовки, на честь командира батальйону 67-ї бригади "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла. Незвичне поховання минулого століття помітили й на Звіринецькому кладовищі у Києві.

Київський екскурсовод Кирило Степанець оприлюднив могилу часів Першої світової війни. Вона передбачає хрест у вигляді з’єднаних рейок, на яких закріплені корпуси німецьких гранат. Це боєприпаси, які почали використовувати у 1913 році.

"Могила часів Першої світової війни, вірогідно облаштована за Гетьманату Скоропадського, коли в столиці України стояла німецька залога", – написав Степанець.

Могила з корпусами гранат у Києві, фото Кирила Степанця

За допомогою таких рейок намагалися відтворити традиційний православний хрест. По боках використали корпуси гранат Kugelhandgranate 13, які мала на озброєнні Німеччина за часів Першої світової війни. Екскурсовод зазначив, що ніде не бачив в Україні подібного поховання. Він припустив, що це може бути могила українця, який загинув від вибухів на артилерійських у складах у 1918 році у районі Звіринця.

"Більше ніде на цвинтарях міста (годі й казати – країни) не бачив такого незвичайного оформлення! Тут цілий родинний пантеон поховано, але найдавніша могила саме 1918 року, коли й використовувалися такі гранати. Поховали звичайного українця, можливо загиблого під час вибуху на Звіринці літом того ж року", – зазначив Кирило.

Німецька граната Kugelhandgranate 13, фото з мережі

Гранати, корпусами яких прикрасили могилу, використовували для знищення особового складу ворога як при наступі, так і при оборонні. Німеччина отримала такі гранати в 1913 році, напередодні Першої світової війни.

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