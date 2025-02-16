У Дніпрі розгорівся скандал через нічний візит ТЦК до квартири: що відомо (відео)

Правоохоронців "виперли" з квартири, але вони мають свою версію подій

В Дніпрі працівники ТЦК нібито серед ночі у супроводі поліції могли зайти у квартиру. Натомість правоохоронні органи це заперечують.

Про факт ймовірного проникнення у квартиру повідомили місцеві телеграм-канали. Там підписники надіслали відео, на якому помітно, що у квартирі перебувають поліцейські, а також людина у формі.

На відео також чути, що жінка у ванній кімнаті, де ймовірно стояв чоловік кричить, щоб ті покинули територію квартири, адже це приватна власність. Чоловіки вийшли, а квартиру закрили.

Що кажуть у поліції

У пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області прокоментували інцидент. Там зазначили, що інформація щодо проникнення до квартири представників РТЦК у супроводі поліцейських не відповідає дійсності.

У повідомленні йдеться, що близько опівночі у Новокодацькому районі патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, оскільки мали інформацію про те, що за кермом може перебувати особа, причетна до вчинення адміністративного правопорушення. Як виявилося, чоловік за кермом не мав права керування, і взагалі ніколи не отримував водійського посвідчення.

"Патрульні у нього помітили ознаки наркотичного сп’яніння, втім, він відмовився проходити медогляд у встановленому законом порядку. Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за ч.3 ст.130 (Керування у стані сп'яніння двічі протягом року), ч.1 та ч.5 ст.126 (Керування без відповідних документів та будучи позбавленим права керування) КУпаП. Під час складання адміністративних матеріалів поліцейські з’ясували, що громадянин перебуває у розшуку за ст. 210 (Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу) КУпАП. На місце події інспектори викликали представників ТЦК", — пишуть у патрульній поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, чоловік погодився проїхати до центру комплектування, втім, попросив заїхати додому у супроводі поліцейських та співробітників ТЦК, аби, за його словами, передати дружині ключі та забрати речі. Працівники ТЦК звернулися до поліцейських з проханням вжити заходи безпеки та супроводити їх до місця проживання чоловіка.

"Коли громадянин прибув додому, він не перешкоджав поліцейським та співробітникам ТЦК зайти до помешкання, однак зачинився в одній із кімнат та відмовлявся виходити. Патрульні та співробітники РТЦК покинули помешкання. Наразі чоловік перебуває у розшуку", — підсумували у поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині засудили чоловіка, який проігнорував повістку.