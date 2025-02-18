"Сами придут". В ТЦК придумали, как ускорить мобилизацию

Это значительно облегчило бы работу

Блокировка зарплатных карт могла бы улучшить ситуацию с мобилизацией. Ведь тогда мужчины сами обращались бы в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Об этом заявил сотрудник ТЦК Александр Бондарчук в интервью Hromadske. По его словам, мобилизация обязательна для всех мужчин и работники ТЦК не должны их ловить на улицах.

"Необходимо блокировать зарплатные карты, чтобы уклонисты сами обращались в ТЦК. Это значительно облегчило бы работу ТЦК", — подчеркнул Бондарчук.

Он объясняет, что в ТЦК не хотят насильственно мобилизовывать людей. Однако более жесткие меры от государства могли бы ускорить пополнение рядов Вооруженных Сил Украины.

В то же время заметим, что государство может заблокировать банковские счета украинцев за неуплату штрафа или большую задолженность. То есть длительное игнорирование штрафа от ТЦК может способствовать блокированию карт.

Однако по запросу в суд банк может разрешить использовать зарплатную карту, однако лимит суммы на ней составит чуть меньше двух минимальных зарплат, примерно 14 тысяч грн.

Напомним, что есть 8 причин попасть в розыск ТЦК. Уже известно, что ждет украинца после этого.

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