Є ризик опинитися на передовій? Що чекає на "обмежено придатних" після ВЛК

Після медкомісії чоловіки отримують новий статус придатності

В Україні скасували статус "обмежено придатний" для військовозобов’язаних громадян. Відповідно до змін у законодавстві, які набули чинності навесні 2024 року, всі, хто раніше мав цей статус, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення своєї придатності до служби.

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", після повторного медичного огляду раніше "обмежено придатні" можуть отримати різні статуси:

Придатний до військової служби без обмежень – означає можливість проходження служби у бойових частинах.

– означає можливість проходження служби у бойових частинах. Придатний до служби в ТЦК, військових вишах або тилових частинах – цей статус передбачає виконання обов’язків у територіальних центрах комплектування (ТЦК), навчальних центрах, закладах охорони здоров’я, підрозділах зв’язку, логістики, оперативного забезпечення та охорони.

Юрист підкреслює, що статус "придатний до служби в ТЦК та СП, ВВНЗ та інших тилових структурах" не дає права направляти військовозобов’язаного на лінію бойового зіткнення. Також їх не можуть призначати на посади, що передбачають значні фізичні чи психологічні навантаження.

Нагадуємо, що Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт 12457 щодо обов’язковості проходження громадянами України, які були раніше визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення. Термін проходження ВЛК подовжено до 5 червня 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати електронне направлення на ВЛК онлайн. Запит можна надіслати через застосунок "Резерв+".