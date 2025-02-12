Є 8 причин потрапити у розшук ТЦК. Що буде з чоловіком після цього

Розшуком військовозобов'язаних займається поліція

Під час воєнного стану та мобілізації територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) активізували розшук чоловіків, які порушують правила військового обліку. Це стосується громадян віком від 25 до 60 років, які не виконують своїх обов’язків згідно із законодавством.

Як пояснили юристи, ініціатором розшуку виступають ТЦК, однак головною метою є не кримінальне переслідування, а забезпечення особистої явки таких осіб до районних центрів. Це необхідно для складання протоколу про адміністративне правопорушення та винесення штрафу.

Причини розшуку

До розшуку найчастіше потрапляють чоловіки, які:

не перебувають на військовому обліку за місцем реєстрації;

не стоять на обліку на підприємстві чи у навчальному закладі;

ігнорують вручення повістки особисто, через пошту чи роботодавця;

відмовляються проходити військово-лікарську комісію (ВЛК);

не оновили свої військово-облікові дані;

ухиляються від взяття на військовий облік;

ухиляються від мобілізації.

Юридичною підставою для таких заходів є порушення, визначені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Що відбувається після виявлення порушника

Після встановлення порушення ТЦК може звернутися до поліції із запитом на адміністративне затримання військовозобов’язаного. Далі процес розвивається за такою схемою:

Порушника доставляють до районного ТЦК. Складається протокол про адміністративне правопорушення. Виноситься постанова про штраф та адміністративну відповідальність. У разі відсутності підстав для відстрочки, порушника можуть направити на ВЛК для подальшого призову.

Експерти додають, що військовозобов’язані, які перебувають у розшуку, не можуть бути заброньовані від мобілізації, а чоловіки, які перебувають за кордоном, ризикують отримати відмову в оформленні паспортних документів.

Як зняти розшук

Юристи наголошують: зняти розшук можливо лише після особистої явки до ТЦК і винесення постанови про адміністративну відповідальність. Дистанційного вирішення цього питання законодавство не передбачає.

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити, чи знаходитеся ви у розшуку ТЦК. Є декілька способів дізнатися, чи людину розшукує військкомат.