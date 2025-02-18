"Хотів побитися з працівником ТЦК": суд визначив покарання протестувальнику

Волинянин відповість за участь у масових заворушеннях

Мешканцю Ковеля дали 17 тисяч гривень штрафу за те, що він брав участь у протесті проти мобілізації. Чоловік разом з іншими протестувальниками прийшов до місцевого військкомату, де влаштував безлад: лаявся, погрожував працівникам та допоміг зламати загорожу.

Після цього він всупереч забороні зайшов на територію установи і намагався влаштувати бійку. Про це йдеться у вироку Ковельського Міськрайонного Суду Волинської області.

Усе сталося 3 серпня 2024 року ввечері на вулиці Грушевського біля військкомату в Ковелі. Там зібралося близько 100 людей, які перекрили дорогу.

Нагадаємо вам, як все відбувалося того дня:

Як йдеться у вироку, чоловік разом з іншими учасниками зламав шлагбаум, який поставили правоохоронці. Він сварився з поліцейськими та працівниками військкомату, використовуючи нецензурні слова, і навіть намагався вчинити бійку з одним із співробітників військкомату.

У суді порушник зізнався, що просто проходив повз, побачив багато людей біля супермаркету і вирішив приєднатися до них.

Суддя визнав його винним у порушенні громадського порядку та перешкоджанні роботі установи й транспорту. За такі дії стаття 293 Кримінального кодексу передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або арешт до шести місяців.

Суд взяв до уваги, що чоловік раніше не порушував закон і щиро розкаявся, тому обрав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що суд виніс вирок солдату запасу, який не прийшов за повісткою. Чоловік двічі проігнорував виклик до ТЦК.