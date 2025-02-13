Штраф за зрив мобілізації таки буде? Що вирішив суд у справі мера Дрогобича Кучми

Мера Дрогобича оштрафували за мобілізацію: суд залишив штраф у силі

Дрогобицький міський голова Тарас Кучма не зміг оскаржити штраф від Територіального центру комплектування (ТЦК) за невиконання плану мобілізації. Суд залишив штраф у силі.

Про це мер повідомив у коментарі "Твоєму місту". Кучма назвав це рішення безпідставним і планує подати апеляцію.

"Те, що нам інкримінують невиконання програми мобілізації за грудень, це можна застосувати до кожного мера в Україні. Яким чином я можу доставити людину до військкомату?", — каже Кучма.

Він зазначає, що за умовами постанови йому належало оповістити та доставити людину до військкомату.

Штраф було накладено за адмінправопорушення згідно з ч. 3 ст. 210-1 КУпАП. Мер Дрогобича наполягає, що діяв законно та не порушував норм. Попри це, Дрогобицький міськрайонний суд 12 лютого 2025 року відхилив його позов.

Ситуація з Дрогобичем – не єдина: штрафи отримали й мери Трускавця, Східниці, Борислава та Меденичів. Вони теж планують оскаржувати рішення в суді. Юристи зазначають, що відповідальність за мобілізацію несуть не лише мери, а й ТЦК та державні органи. Судові процеси можуть створити прецеденти для подібних справ по всій країні.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що чоловік на Волині оскаржив штраф ТЦК у суді: як йому це вдалося.