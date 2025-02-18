"Хотел подраться с работником ТЦК": суд определил наказание протестующему

Житель Ковеля ответит за участие в массовых беспорядках

Жителю Ковеля дали 17 тысяч гривен штрафа за то, что он участвовал в протесте против мобилизации. Мужчина вместе с другими протестующими пришел под местный военкомат, где устроил беспорядок: ругался, угрожал работникам и помог сломать ограждение.

После этого он вопреки запрету зашел на территорию учреждения и пытался устроить потасовку. Об этом говорится в приговоре Ковельского горрайонного суда Волынской области.

Все произошло 3 августа 2024 вечером на улице Грушевского возле военкомата в Ковеле. Там собралось около 100 человек, которые перекрыли дорогу.

Напомним вам, как все происходило в тот день:

Как говорится в приговоре, мужчина вместе с другими участниками сломал шлагбаум, поставленный правоохранителями. Он ссорился с полицейскими и работниками военкомата, используя нецензурные слова, и даже пытался устроить драку с одним из сотрудников военкомата.

В суде нарушитель признался, что просто проходил мимо, увидел много людей у супермаркета и решил присоединиться к ним.

Судья признал его виновным в нарушении общественного порядка и препятствовании работе учреждения и транспорта. За такие действия статья 293 Уголовного кодекса предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов или арест до шести месяцев.

Суд принял во внимание, что мужчина раньше не нарушал закон и искренне раскаялся, поэтому выбрал штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что суд вынес приговор солдату запаса, не пришедшему за повесткой. Мужчина дважды проигнорировал вызов в ТЦК.