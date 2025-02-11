Нова послуга в "Резерв+". У кого з українців автоматично продовжиться відстрочка
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Нею може скористатись лише 4 категорії чоловіків
Від 7 лютого у застосунку "Резерв+" з'явилась функція автоматичного продовження відстрочок від мобілізації для певних категорій чоловіків.
Автоматичне продовження цього документу доступне для людей з інвалідністю, у яких є відповідне посвідчення Пенсійного фонду, а також для студентів, аспірантів та докторантів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Тепер достатньо оновити військовий документ у "Резерв+", і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично", — пояснив Умєров.
Крім того, в майбутньому ця функція також буде доступна для багатодітних батьків.
Він також додав, що так Міністерство оборони України відреагувало на велику кількість звернень із запитом про запуск такої функції в застосунку.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні переглянуть правила призову до армії. Такі зміни є частиною реформ ЗСУ за стандартами НАТО, однак більшість з них будуть актуальними тільки після закінчення війни.
Водночас у "Резерв+" запровадили електронні направлення на військово-лікарську комісію. Тепер не потрібно стояти в черзі в ТЦК, аби отримати цей офіційний папірець.