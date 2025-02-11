Проходитимуть не тільки хлопці: що буде, якщо студент відмовиться від військової підготовки

У ТЦК розповіли, що і дівчатам доведеться проходити певну частину підготовки

З вересня 2025 року в Україні стартує оновлена програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для студентів, яка стане обов’язковою дисципліною у закладах вищої освіти. Якщо здобувачі освіти відмовляються від її проходження або не отримають задовільну оцінку, можуть бути відраховані з вишу.

Про це повідомила речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова в ефірі телеканалу "Київ24". За її словами, теоретична частина курсу буде обов’язковою для всіх студентів, незалежно від статі .

Практичну частину проходитимуть лише хлопці , тоді як дівчата зможуть брати участь за бажанням і за умови відсутності медичних протипоказань.

"Це обов’язкова дисципліна, теоретична частина якої проходитиме у вишах, а практична підготовка — в навчальних центрах ЗСУ, звичайний військовий вишкіл. Якщо студенти не успішно проходять або не складають, це може призвести до того, що студент буде відрахований. Це фактично буде навчальна дисципліна, включена в курс навчального закладу", — пояснює Камерістова.

Представниця ТЦК додала, що програма БЗВП включатиме ключові знання та навички , необхідні для потенційних військовослужбовців. Серед них:

надання домедичної допомоги;

основи тактики;

знання міжнародного гуманітарного права;

володіння стрілецькою зброєю.

Нагадуємо, що програма БЗВП передбачає 300 академічних годин, які поділено на:

90 годин теоретичних занять у навчальних закладах;

у навчальних закладах; 210 годин практичної підготовки у військових частинах і навчальних центрах ЗСУ.

Базову загальновійськову підготовку повинні пройти чоловіки-студенти до 25 років, які визнані придатними до військової служби.

Також до програми добровільно можуть долучитися жінки, але лише за умови постановки на військовий облік.

Після успішного проходження курсу студенти складуть військову присягу та отримають сертифікат, який звільняє їх від обов’язкової строкової служби.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо у ТЦК затримують видачу приписного посвідчення. Військово-облікові документи територіальний центр комплектування має видавати не пізніше ніж за п’ять календарних днів.