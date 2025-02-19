Студент пришел оформить отсрочку, а его мобилизовали. Признал ли суд это незаконным

Студенты в Украине имеют 100% отсрочку во время обучения на дневной форме

В Украине мобилизация студентов невозможна, но в некоторых случаях Территориальный центр комплектования (ТЦК) может решить иначе.

В Хмельницком студент обратился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с целью оформления отсрочки, но его мобилизовали. Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений.

ТЦК мобилизовали студента Подольского государственного университета в феврале 2025 года. Это решение объяснили тем, что мужчина подал заявку после начала призыва и в этом документе была ошибка. Однако суд установил, что ТЦК не имел оснований для мобилизации студента, ведь он учится на дневной форме. Поэтому у него есть 100% отсрочка.

К тому же в ТЦК не предоставили убедительных доказательств, что студент принес заявление на отсрочку позже приказа мобилизации. Итак, суд отменил этот приказ и признал, что мобилизация парня является незаконной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет со студентами, которые откажутся от прохождения военной подготовки.