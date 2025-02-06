Чи можуть мобілізувати студента або викладача під час канікул

За українським законодавством, освітян і здобувачі освіти мають право на відстрочку

Нещодавно в мережі поширювалася інформація про можливу мобілізацію студентів і викладачів. Чутки про це спростував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

У своєму дописі на Facebook він наголосив, що подібні рішення не плануються, а інформація, яка ширилася в мережі, не відповідає дійсності. За його словами, жодна мобілізація студентів, науковців чи педагогічних працівників, які мають право на відстрочку згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається, навіть під час літніх канікул.

"Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання, будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію", — зазначив міністр.

Оксен Лісовий підкреслив, що жодних обговорень або дискусій щодо мобілізації студентів та викладачів на урядовому рівні не проводять.

Нагадуємо, що відстрочку від мобілізації можуть отримати лише здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами та здобувають рівень освіти, вищий за попередній.

Із 2025 року планується скасування денної форми навчання для аспірантів, які навчаються на контрактній основі. Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, це рішення спрямоване на запобігання зловживанням правом на відстрочку від мобілізації. За його словами, аспірантура дедалі частіше використовується не для наукових досліджень, а як спосіб уникнення військової служби.

Отже, з 2025 року отримати відстрочку від мобілізації зможуть лише ті аспіранти, які навчаються на бюджетній основі . Тобто контрактникам залишається лише заочна форма навчання, яка не надає права на відстрочку.

Раніше "Телеграф" писав, як студенту отримати відстрочку від мобілізації у 2025 році. Яка довідка потрібна для оформлення, пояснили юристи.