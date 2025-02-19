Голова Ради Стефанчук відповів Трампу, коли в Україні відбудуться вибори

Чому вибори в Україні під час війни неможливі – пояснює Стефанчук.

Україна не відмовляється від демократії, але проведення виборів під час війни є неможливим. Це суперечить закону та може стати інструментом дестабілізації держави.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, наголосивши, що нині Україні потрібні кулі, а не бюлетені. За його словами, жодна цивілізована країна не організовує вибори під обстрілами, а будь-які спроби нав’язати Україні такий сценарій вигідні лише російському агресору. Проведення виборів у таких умовах може бути використане кремлем для дискредитації України та створення хаосу, що лише послабить обороноздатність держави.

"Україна не відмовляється від демократії. Але вибори можливі лише після закінчення дії воєнного стану. Це пряма норма українського закону. Вигадувати "демократію" під обстрілами – це не демократія, а спектакль, у якому головний вигодонабувач сидить у кремлі. Ukraine needs bullets, not ballots (Україні потрібні кулі, а не бюлетені — ІФ-У)", – написав Стефанчук у Facebook у середу.

Він наголосив, що дискусії про необхідність виборів у період війни можуть мати прихований підтекст. Важливо розібратися, чи це справжня турбота про демократичні процеси, чи черговий інструмент для дестабілізації країни.

За словами спікера, вибори в Україні обов’язково відбудуться, але лише тоді, коли дозволять закони та безпекова ситуація. Це будуть справжні демократичні вибори, а не фарс, яким займається росія.

"Рашистський ворог не може і не буде нам нічого диктувати. Ми не копіюватимемо їхні практики, де "переможець" відомий ще до голосування, а псевдовибори проходять разом із псевдореферендумами – у нашому випадку ще й під дулами російських автоматів", – зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що росія ніколи не була зацікавлена у мирі, а лише маскувала свою агресію псевдо-миротворчими заявами.

"Її сценарій незмінний: спочатку окупація, потім тиск через "переговори", які мають лише закріпити досягнуте силою", – вважає спікер парламенту.

Стефанчук також нагадав, що президент України Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах і сьогодні очолює боротьбу за свободу, незалежність і життя українців.

Раніше "Телеграф" писав про те, який насправді рейтинг підтримки Зеленського серед українців.