Глава Рады Стефанчук ответил Трампу, когда в Украине пройдут выборы

Почему выборы в Украине во время войны невозможны – объясняет Стефанчук.

Украина не отказывается от демократии, но проведение выборов во время войны невозможно. Это противоречит закону и может стать инструментом дестабилизации государства.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, отметив, что сейчас Украине нужны пули, а не бюллетени. По его словам, ни одна цивилизованная страна не организует выборы под обстрелами, а какие-либо попытки навязать Украине такой сценарий выгодны только российскому агрессору. Проведение выборов в таких условиях может быть использовано кремлем для дискредитации Украины и создания хаоса, что только ослабит обороноспособность государства.

"Украина не отказывается от демократии. Но выборы возможны только после окончания действия военного положения. Это прямая норма украинского закона. Придумывать "демократию" под обстрелами – это не демократия, а спектакль, в котором главный выгодоприобретатель сидит в кремле. Ukraine needs bullets, написал Стефанчук в Facebook в среду.

Он подчеркнул, что дискуссии о необходимости выборов в период войны могут иметь скрытый подтекст. Важно разобраться, будь то настоящая забота о демократических процессах или очередной инструмент для дестабилизации страны.

По словам спикера, выборы в Украине обязательно состоятся, но только тогда, когда разрешат законы и ситуация с безопасностью. Это будут настоящие демократические выборы, а не фарс, которым занимается Россия.

"Рашистский враг не может и не будет нам ничего диктовать. Мы не будем копировать их практики, где "победитель" известен еще до голосования, а псевдовыборы проходят вместе с псевдореферендумами – в нашем случае еще и под дулами российских автоматов", – отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что Россия никогда не была заинтересована в мире, а лишь маскировала свою агрессию псевдо-миротворческими заявлениями.

"Ее сценарий неизменен: сначала оккупация, потом давление из-за "переговоров", которые должны только закрепить достигнутое силой", – считает спикер парламента.

Стефанчук также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский был избран на демократических выборах и сегодня возглавляет борьбу за свободу, независимость и жизнь украинцев.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой действительно рейтинг поддержки Зеленского среди украинцев.