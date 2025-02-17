Порошенко стверджує, що політики в Україні готуються до виборів та поділився інсайдом

Політик також заявив, хто готується до виборів

П’ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що в країні нібито розпочалася підготовка до виборів. Він назвав низку факторів, які вказують на це. При цьому сам політик та його команда дотримуються думки, що питання виборів під час війни є руйнівним для держави.

Відповідну заяву Порошенко зробив у інтерв’ю "Українській правді". Одним із доказів він навів той факт, що розпочала роботу Центральна виборча комісія, яка два з половиною роки нічого не робила. Також розпочато роботу з відновлення реєстру виборців.

"У нас поставлене завдання щодо закордонних виборців так званого Мінєда (Міністерству національної єдності – ред.): вони не допомагають людям, вони формують реєстр. Поліграфічний комбінат "Україна" отримав від влади завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори", — наголосив Порошенко.

При цьому колишній президент заявляє, що нібито "Слуга народу" веде поширення матеріалів для своєї агітації.

"І окремі політичні сили – точніше, не окремі, а "Слуга народу" – ведуть роботу щодо поширення матеріалів, листівок, газет для своєї агітації. "Європейська солідарність" цього не веде і вести не збирається", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Петро Порошенко сказав, скільки разів за останні шість років зустрічався з Володимиром Зеленським та скільки було розмов тет-а-тет.