"Не вийде": Зеленський відповів Трампу на заяву про свій рейтинг

Глава держави наголосив, що він орієнтується у своїх рейтингах

Президент України Володимир Зеленський відповів на гучні слова свого американського колеги Дональда Трампа про падіння свого рейтингу до 4%. Він назвав цей вислів дезінформацією.

Відповідну заяву український президент зробив під час свого виступу 19 лютого. Про це повідомляє "Суспільне".

"Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. У нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою та Росією. На жаль, президент Трамп… живе у цьому дезінформаційному просторі", — сказав Зеленський.

До того ж гарант підкреслив, що він орієнтується в даних про свої рейтинги, але зазвичай ніколи їх не коментує. Цього разу Володимир Зеленський зазначив, що вранці 19 лютого було опубліковано свіже опитування КМІС, де показано його рейтинг і про 4% не йдеться.

"Сьогодні вранці вийшло опитування КМІС із 57% довіри до мене. Тому якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз — не вийде", — додав президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський виявився популярнішим у Британії, ніж президент США Дональд Трамп. А президента РФ Володимира Путіна у Британії просто ненавидять.