Шлюб Арестовича тріщить по швах – дружина звернулась до суду

Дружина Арестовича вирішила остаточно порвати з ексрадником ОП

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович може незабаром отримати статус розлученого чоловіка. Його дружина Анастасія подала заяву про розірвання шлюбу до суду.

Справу розглядатиме Солом'янський районний суд Києва. Про це повідомляє "Главком", посилаючись на дані судового реєстру.

Документи прийняли до розгляду 11 лютого, але дата судового засідання поки не призначена. Поки що ні сам Олексій Арестович, ні його дружина Анастасія ситуацію не коментували.

Згідно з відкритими джерелами, Анастасія та Олексій Арестовичі перебували у шлюбі з 2015 року. За цей час у подружжя народився син Олександр, який нині є неповнолітнім. Також відомо, що від попередніх шлюбів колишній радник Зеленського має ще двох дітей.

Торік у лютому Анастасія Арестович спілкувалася з блогеркою Аннією Олицькою у Нью-Йорку, де на той час проживала родина ексрадника ОП. Сьогодні жінка працює куратором та організатором ретритів і живих зустрічей у проєкті SpaceLove.

Як писали ЗМІ, сам Олексій Арестович покинув територію України на початку вересня 2023 року. Спершу повідомлялося, що підставою для виїзду став лист від Головного управління розвідки Міністерства оборони, однак пізніше відомство цю інформацію спростувало.

А нещодавно колишній радник привернув увагу користувачів соцмереж публікацією, де розмістив фото свого напівоголеного тіла та порівняв себе з імператором, якому мають доставляти страви.

Олексій Арестович Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Арестович усе своє життя "імітував військового" і через його недбалість загинув найкращий інструктор зі снайперів. Про це розповів військовий журналіст та блогер Серж Марко.