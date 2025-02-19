Брак Арестовича трещит по швам – жена обратилась в суд

Супруга Арестовича решила окончательно порвать с экс-советником ОП

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович может в скором времени получить статус разведенного мужчины. Его супруга Анастасия подала заявление о расторжении брака в суд.

Дело будет рассматривать Соломенский районный суд Киева. Об этом сообщает "Главком", ссылаясь на данные судебного реестра.

Документы были приняты к рассмотрению 11 февраля, но дата судебного заседания пока не назначена. Пока ни сам Алексей Арестович, ни его супруга Анастасия ситуацию не комментировали.

Согласно открытым источникам, Анастасия и Алексей Арестовичи состояли в браке с 2015 года. За это время у супругов родился сын Александр, ныне несовершеннолетний. Также известно, что от предыдущих браков у бывшего советника Зеленского еще двое детей.

В феврале прошлого года Анастасия Арестович общалась с блоггером Аннией Олицкой в Нью-Йорке, где в то время проживала семья экс-советника ОП. Сегодня женщина работает куратором и организатором ретритов и живых встреч в проекте SpaceLove.

Как писали СМИ, сам Алексей Арестович покинул территорию Украины в начале сентября 2023 года. Сначала сообщалось, что основанием для выезда стало письмо от Главного управления разведки Министерства обороны, однако позже ведомство эту информацию опровергло.

А недавно бывший советник привлек внимание пользователей соцсетей публикацией, где разместил фото своего полуобнаженного тела и сравнил себя с императором, которому должны доставлять блюда.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Арестович всю свою жизнь "имитировал военного" и из-за его халатности погиб лучший инструктор из снайперов. Об этом рассказал военный журналист и блогер Серж Марко.