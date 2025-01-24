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Безугла приєдналася до Арестовича, який раніше робив їй компліменти

Автор
Олена Руденко
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Автор
Мар'яна Безугла та Олексій Арестович
Мар'яна Безугла та Олексій Арестович. Фото Колаж "Телеграфа"

Українці відреагували на її заяви скептично

Народний депутат Мар'яна Безугла, яка нещодавно заявила, що росіяни вже увійшли у Покровськ, відзначилася новим резонансним висловлюванням. Вона підтримала скандального ексрадника Офісу президента України Олексія Арестовича у його заяві, що викликала хвилю протесту в Україні.

Арестович поклав вину за розстріл шістьох українських військовополонених на військове керівництво України. Тон його публікації обурив українців, але Безугла написала у Facebook, що підтримує його та закликала "осмислювати те, що він каже".

Нардепка зазначила, що знає Арестовича особисто й він "випереджає нас у розумінні багатьох речей, за що неодноразово й отримував. Його тези часто максимально гострі й правдиві". Водночас Безугла додала, що з деякими думками колишнього радника Офісу не погоджується. Варто зазначити, що Арестович у своїх відео неодноразово зазначав, що Безугла дуже крута та є найчеснішим народним депутатом.

В коментарях до публікації Безуглої українці не поділили її схвалення Арестовича. Коментатори критикують насамперед те, що він втік з України та роздає свої поради військовим та цивільним українцям з-за океану, перебуваючи у безпеці та комфорті.

"З Арестовича поганий філософ, але хороший брехун. Принаймні медійно так виглядає. І найголовніше філософське питання: а де сам Олексій в такий відповідальний історичний момент?", "Якщо Арестович такий сміливий, то де він сам? Чому хоча б не в Україні в Києві?", — пишуть в мережі.

Як розповідав "Телеграф", Арестович вже не вперше заявляє про свої прагнення стати президентом України. В середині грудня минулого року він сказав, що чекати залишилося "два-три місяці плюс-мінус" та розказав, яким буде його "перший указ".

Безугла також регулярно робить резонансні заяви. Наприклад днями вона поскаржилася, що їй нібито погрожував експрезидент України Петро Порошенко. При цьому нардепка обізвала його "злим дідом".

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#Олексій Арестович #Мар'яна Безугла