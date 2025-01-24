Безугла приєдналася до Арестовича, який раніше робив їй компліменти

Українці відреагували на її заяви скептично

Народний депутат Мар'яна Безугла, яка нещодавно заявила, що росіяни вже увійшли у Покровськ, відзначилася новим резонансним висловлюванням. Вона підтримала скандального ексрадника Офісу президента України Олексія Арестовича у його заяві, що викликала хвилю протесту в Україні.

Арестович поклав вину за розстріл шістьох українських військовополонених на військове керівництво України. Тон його публікації обурив українців, але Безугла написала у Facebook, що підтримує його та закликала "осмислювати те, що він каже".

Нардепка зазначила, що знає Арестовича особисто й він "випереджає нас у розумінні багатьох речей, за що неодноразово й отримував. Його тези часто максимально гострі й правдиві". Водночас Безугла додала, що з деякими думками колишнього радника Офісу не погоджується. Варто зазначити, що Арестович у своїх відео неодноразово зазначав, що Безугла дуже крута та є найчеснішим народним депутатом.

В коментарях до публікації Безуглої українці не поділили її схвалення Арестовича. Коментатори критикують насамперед те, що він втік з України та роздає свої поради військовим та цивільним українцям з-за океану, перебуваючи у безпеці та комфорті.

"З Арестовича поганий філософ, але хороший брехун. Принаймні медійно так виглядає. І найголовніше філософське питання: а де сам Олексій в такий відповідальний історичний момент?", "Якщо Арестович такий сміливий, то де він сам? Чому хоча б не в Україні в Києві?", — пишуть в мережі.

Як розповідав "Телеграф", Арестович вже не вперше заявляє про свої прагнення стати президентом України. В середині грудня минулого року він сказав, що чекати залишилося "два-три місяці плюс-мінус" та розказав, яким буде його "перший указ".

Безугла також регулярно робить резонансні заяви. Наприклад днями вона поскаржилася, що їй нібито погрожував експрезидент України Петро Порошенко. При цьому нардепка обізвала його "злим дідом".