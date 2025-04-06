Політолог, фахівець зі стратегічних комунікацій Максим Гардус пояснив, як РФ намагається демонізувати протести в США

Протести у США під гаслом Hands Off! ("Руки геть!") можуть бути спробою deep state (глибинна держава — прим. ред.) використовувати схему кольорових революцій, організованих за кордоном, у своїй країні. Про це на своїй сторінці в соцмережі X написав голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

"Коли протести Hands Off! настільки добре організовані, виникає питання: чи не використовує deep state свою схему кольорових революцій за кордоном, щоб спробувати зробити таку саму у себе вдома?" — заявив він.

Цікаво, що теоретичне обґрунтування "протест – це заколот" почалося раніше.

Глава РФПІ Дмитрієв: протести у США можуть бути спробою кольорової революції

Раніше в журналі "Международная жизнь" було опубліковано матеріал, присвячений непростому часу до інавгурації Трампа. "Всередині США. Уже збирається місцевий "майдан", і у Вашингтоні заплановані протести проти нового президента. "The Washington Post" інформує про те, що десятки тисяч прихильників "меншин", а також борців за права мігрантів і "репродуктивні права" влаштують "народний марш на Вашингтон" 18 січня напередодні інавгурації, яка має відбутися 20 січня. За оцінками організаторів ходи, там буде близько 50 тисяч осіб. Чим не "майдан"? А говорили, що "у США не може бути кольорової революції, оскільки там немає американського посольства"… Для розігріву публіки ініціативу взяв Нью-Йорк. 10 листопада на Мангеттені проходила акція протесту проти результатів виборів 2024. Нелегальні мігранти несли плакати "Ми тут удома", ЛГБТ-спільнота (заборонена в РФ — ред.) розгорнула свої полотнища, прихильники демпартії закликали "зупинити Трампа, а то буде пізно". У Сіетлі, штат Вашингтон, біля штаб-квартири компанії "Amazon" зібралися натовпи протестувальників проти обрання Трампа. Групи антифа кричали "Зупинити фашизм!" Загалом, починається…", — йшлося у статті.

Тож, черговий раз, коли у Сполучених Штатах вибухають масштабні протести, в Росії ніби за командою оживає стара риторична машина. Ось і тепер — варто було десяткам тисяч американців вийти на вулиці після бурхливої діяльності Дональда Трампа на президентських виборах, як голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв одразу заговорив про "сценарій кольорової революції", яку, мовляв, організовує deep state — глибинна держава.

Це не випадкове твердження, і не просто спроба інформаційної маніпуляції — це частина давньої, ретельно продуманої гри Кремля на внутрішньому політичному конфлікті США. І гра ця — набагато глибша, ніж може здатися на перший погляд.

Російські стратеги чудово розуміють, як функціонує політична свідомість Дональда Трампа та значної частини його електорату. Протягом багатьох років він сам та його оточення демонстрували схильність до конспірологічного мислення: від теорій про "вкрадені вибори" та пошуків "агентів глибинної держави" до "піцагейту".

Тому коли між двома версіями подій — що люди вийшли на вулиці, бо незгодні з політикою президента, або що ними маніпулюють зовнішні чи внутрішні вороги — Трамп та його найближче оточення, ймовірно, виберуть другу. І Росія це знає. Кремль навмисно підкидає дрова в це вогнище, знаючи, що саме там легко спалахне.

Заяви на кшталт "у США готують кольорову революцію" мають ще одну, стратегічнішу мету — поглибити розкол між адміністрацією та державними інституціями. Інакше кажучи, між Білим домом, розвідкою, Міністерством юстиції, армією, дипломатичними структурами. Кремль добре вивчив конфлікт Трампа з ЦРУ ще з часів розслідування втручання Росії у вибори 2016 року, і тепер грає на старих ранах: мовляв, вам знову готують переворот, пане президенте — тими ж руками, якими його робили в Україні.

Це продовження російського наративу, який подається вже роками: Революція Гідності в Україні не була волевиявленням мільйонів громадян, а змовою Демократичної партії США, "Держдепу" та неурядових організацій. На це натякав не лише Путін, але й численні прокремлівські експерти в американському інформаційному просторі — від конспірологів на YouTube до поважних, на перший погляд, аналітичних центрів. До речі, ґрунт для цього вже є — значна частина адміністрації поділяє цю думку, наприклад, Міністр охорони здоров’я Кеннеді вже описував Євромайдан як заколот.

Для чого це потрібно Кремлю.

Росії вигідно, аби США замкнулись на власних проблемах. Протести в Нью-Йорку та Сіетлі, гасла на кшталт "Зупиніть фашизм!", сутички антифа з поліцією, — усе це виглядає як золота можливість, щоб зв’язати руки Вашингтону.

Коли вся енергія адміністрації Трампа спрямована на "полювання на відьом", пошук зрадників у ФБР, звільнення "підозрілих" держслужбовців, — США стають менш ефективними у міжнародній політиці. І це відкриває вікно можливостей для Кремля.

Чим більша підозра в середині уряду, тим більше деструкції в його роботі. Сценарій, у якому Білому дому здається, що є "український слід" у протестах, що Джо Байден і Володимир Зеленський могли "запустити" цей рух — це ідеальний ґрунт для репресій, а також для перегляду зовнішньої політики.

Не варто забувати: Ілон Маск відкрито симпатизує Кремлю і часто стає рупором сумнівних поглядів. Я думаю, що коли в його твітері почнуть з'являтися "викриття" українських активістів, які нібито координують протести, — їхнє масове поширення просто гарантоване.

У найкращому (з погляду Кремля) випадку протести в США будуть придушені силою. І тут уже — історична аналогія не з Україною, а з самими США. Америка має давню історію придушення протестів: від повстань рабів до "Окупай Уол Стріт". Якщо знову проллється кров, довіра до держави впаде, медіа розколються, міжнародна репутація США зазнає удару.

І ось тоді Росія — вже в ролі "мудрого спостерігача" — може запропонувати допомогу. Мовляв, ми розуміємо, як важко боротися з кольоровими революціями. Можемо навіть допомогти "вивести на чисту воду" агентів Байдена-Зеленського серед протестувальників.

Й це перетвориться на самопідживлюваний наратив, який має знищити будь-які залишки солідарності між США та Україною.

Джерело: Допис на Facebook-сторінці Максима Гардуса.