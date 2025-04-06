Щохвилини підходять з квітами та іграшками: що відбувається у Кривому Розі після атаки РФ (фото, відео)

Люди з різних куточків України вшановують пам'ять за загиблими

День жалоби у Кривому Розі оголосили 7-9 квітня. Російські війська поцілили балістичною ракетою у житловому районі. Жителі міста продовжують нести квіти та іграшки до місця атаки, на дитячий майданчик.

У містах та громадах українці приносять іграшки, солодощі та квіти до місць вшанування пам'яті на знак підтримки Кривого Рогу. Фото та відео публікує видання "Суспільне".

На опублікованих кадрах помітно, що підлітки і дорослі збираються на місці, де ворожа армія забрала життя людей та маленьких діток. У місті погана погода, що додає ще більш моторошного вигляду цьому місцю.

Фото - "Суспільне"

Позаду видно, що в людей вибиті вікна. В деяких квартирах вигоріли стіни, але жителі Кривого Рогу незламні. За два дні більшість квартир тимчасово перекрили дерев'яними дошками.

Фото - "Суспільне"

Фото - "Суспільне"

В інших містах також зносять квіти та іграшки до пам'ятників. У Прилуках місцеві вшанували пам'ять за загиблими.

Додамо, у регіонах скасовують розважальні заходи. Київська міська держадміністрація повідомила, що у столиці сьогодні, 6 квітня, приспустили прапори і заборонили проведення розважальних заходів.

Напередодні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також зазначав, що у місті будуть скасовані розважальні заходи.

У Харківській області оголошено триденну жалобу за загиблими в Кривому Розі та Харкові. Місцеві театри та торгові центри скасування проведення заходів. У звʼязку з жалобою сьогодні також скасовано всі вистави в одеських театрах.

У Калуші Івано-Франківської області скасували два концерти на знак жалоби за загиблими від російської атаки на Кривий Ріг.

Удар по Кривому Рогу — що відомо

Ввечері 4 квітня росіяни атакували балістикою Кривий Ріг. Ворожа ракета з касетними боєприпасами вибухнула у повітрі. Під ударом був житловий масив, зокрема, дитячий майданчик.

Внаслідок цинічної атаки ворога загинули 18 осіб. Серед жертв дев'ятеро дітей. Постраждали понад 70 осіб.

Пізніше стало відомо, що росіяни завдали удару касетною балістичною ракетою "Іскандер". Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що це свідомий удар для того, щоб вбити велику кількість людей.

За кілька годин після ракетного удару окупанти атакували Кривий Ріг дронами. Внаслідок атаки дронів загинула жінка, ще семеро осіб поранені.

В Генштабі прокоментували російську брехню про те, що в житловому масиві Кривого Рогу проводили військові наради. Відповідь за цей кривавий злочин не забарилась, українські захисники відправили окупантам "подарунки".

Зеленський назвав усіх загиблих у Кривому Розі дітей та жорстко висловився на адресу США. Пізніше з’явилися фото дітей, які загинули після обстрілу.