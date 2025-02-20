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Мужчина трижды отказался от повестки. Каким был приговор суда

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Повестка
Повестка. Фото Новости Pro

Мужчина отрицал вину на суде

Во время мобилизации военнообязанные мужчины могут получить повестки. Они имеют право отказаться от них, однако это может закончиться лишением свободы.

Мужчина в Хмельницкой области получил три повестки, но отказался от мобилизации. Согласно приговору Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области, его приговорили к 3 годам лишения свободы, передает "ТСН".

По его словам, он отказывался от документа и не появлялся в Территориальный центр комплектования (ТЦК) по вызову для командировки в воинскую часть из-за того, что был не согласен с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК), поскольку он имеет повышенное давление и является ограниченно годным, но медкомиссия признала его пригодность к военной службе.

Следовательно, суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы, проанализировав материалы дела.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда повестка по почте считается врученной и в течение какого времени нужно прийти в ТЦК, чтобы мужчину не подали в розыск.

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#Мобилизация #Повестка #ТЦК