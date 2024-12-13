Відмовитися не вдасться. Коли повістка вважається врученою

Якщо не забрати листа з пошти, його через тиждень відправлять назад

В Україні військовозобов'язаним громадянам надсилають повістки поштою. У такому випадку в чоловіка є три дні, щоб з'явитися до ТЦК та СП, інакше його можуть подати в розшук.

Про це розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю Суспільному. За його словами, повістки, оформлені за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), прирівнюються до тих, що підписані вручну.

"Повістка може бути без підпису, з електронним підписом. Тепер не обов’язково, щоб начальник районного ТЦК власноруч підписав повістку. Незалежно від способу доставлення, повістки мають однакову юридичну силу", — розповів він.

Повістки, підписані електронним підписом, можуть бути надіслані на підприємство, де уповноважені особи передадуть їх працівникам. Для патрулювання та доставки в місцях скупчення людей складаються окремі індивідуальні повістки .

Представник ТЦК пояснює, що повістка вважається врученою, а людина сповіщеною, якщо:

на підприємство надходить розпорядження, і керівник повинен отримати повістку працівника під підпис;

під час патрулювання вулицями або в місцях збору людей співробітники ТЦК зупиняють людину на підставі перевірки її військово-облікових документів і вручають повістку;

повістка надсилається через "Укрпошту" рекомендованим листом з повідомленням з'явитися до ТЦК.

Монукало зазначив, що якщо людина отримала повістку і не з'явилася протягом трьох днів, її можуть оголосити в розшук. Але якщо вона не могла прийти через непередбачувану обставину, наприклад, через хворобу, і це підтверджено документами, то розшук не подадуть, а термін продовжать.

Він також додав, що якщо повістка надіслана поштою, то лист повертається через тиждень після відправлення . Після цього працівники ТЦК можуть подавати у розшук.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть надіслати повістку поштою чоловіку, який має відстрочку. Якщо громадянин має відстрочку від мобілізації, то йому немає сенсу турбуватись про лист від ТЦК.