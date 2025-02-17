Отримав стрес після ВЛК та не з'явився до ТЦК: у Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації

Обвинувачений письмово відмовився від призову

У Харкові Київський районний суд визнав винним чоловіка в ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений не з'явився до ТЦК та СП по "бойовій" повістці.

Про це стало відомо з рішення суду. Згідно з матеріалами справи, 27 листопада 2023 року чоловік отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби.

Йому було виписано "бойову" повістку на 28 листопада 2023 року з вимогою з’явитися для відправки до військової частини. Однак у зазначений день чоловік не прибув за місцем збору. Чоловік пояснив це тим, що отримав стрес після проходження медичного огляду та залишився вдома.

"Потім він не ухилявся, оскільки працював. Коли його знов викликали до ТЦК, написав відмову щодо мобілізації та взагалі вважає, що він повинен був знятий з військового обліку у 2014 році по досягненню граничного віку", — йдеться у рішенні суду.

Через кілька місяців, 8 лютого 2024 року, він письмово відмовився від призову. Свою вину у суді чоловік не визнав.

Суд зазначив, що обвинувачений не мав законних підстав для відстрочки від мобілізації, а його доводи про незадовільний стан здоров’я не підтвердилися медичними документами.

Суд, проаналізувавши всі зібрані докази, свідчення свідків та висновки експертів, визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Рішення суду

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині засудили чоловіка за неявку по "бойовій" повістці. Він пройшов медичний огляд, який визнав його придатним до військової служби. Однак чоловік не з'явився до в ТЦК та СП для відправлення у військову частину.