Єдиного годувальника в сім'ї покарали за неявку по повістці: який строк він отримав

Обвинувачений стверджував, що його син не може самостійно пересуватися

За ухилення від мобілізації судили чоловіка у Полтавській області. Військовозобов'язаний не з’явився на відправку до військової частини після отримання повістки.

Про це стало відомо з вироку Диканського районного суду. Слідство з'ясувало, що чоловік, уродженець Диканьки, має на утриманні малолітню дитину..

Згідно з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) від 9 листопада 2024 року, чоловік визнаний придатним до військової служби. Йому було вручено повістку для явки до територіального центру комплектування (ТЦК) та подальшого направлення до військової частини. Однак він не з’явився на відправку.

Чоловік пояснив у суді, що не зміг прибути до ТЦК, адже того дня забирав свого сина з лікарні у Полтаві. Його син має серйозні проблеми зі здоров’ям, через що не може самостійно пересуватися — у хлопчика порушення ходи.

Дружина чоловіка також потребує стороннього догляду, оскільки хворіє на "розсіяний склероз". Наразі сім’я оформляє документи для отримання інвалідності на дружину та дитину. Обвинувачений зазначив, що він є єдиним годувальником у родині, без нього близькі не зможуть нормально існувати.

Попри наведені аргументи, суд ухвалив рішення визнати чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років і одного місяця позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадуємо, у Горішніх Плавнях на Полтавщині відбувся суд над чоловіком, який відмовився від мобілізації. Старший лейтенант запасу отримав три роки в’язниці за ухилення від військової служби. У червні 2022 року чоловік отримав повістку з вимогою з’явитися до військової частини, але на службу так і не прийшов.

Під час суду він пояснив, що це суперечить його релігійним переконанням: мовляв, брати зброю до рук не дозволяє віра. Ще у 2014 році він просив про можливість альтернативної служби, але йому відмовили. Ситуація повторилася й у 2022 році — ТЦК не дав згоди на альтернативну службу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Хмельницькій області судили чоловіка, який проігнорував "бойову" повістку. Він пояснив свій вчинок тим, що колись він мав відстрочку від мобілізації. Що вирішив суд.