Чи можна уникнути штрафу за неявку по повістці

Повідомити ТЦК можна через пошту

В Україні триває мобілізація, і повістки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) є обов’язковими для виконання. Але якщо громадянин перебував у лікарні або мав іншу поважну причину, він може не з'явитися у військкоматі у вказаний термін.

Проте самого факту недостатньо, необхідно офіційно повідомити ТЦК. Адвокат Дмитро Кушнаренко у коментарі РБК-Україна розповів, що таке повідомлення варто надсилати рекомендованим листом через "Укрпошту" з описом вкладення.

"Це також у подальшому дасть можливість оскаржувати штрафи, які можуть накладатись. Або оскаржувати інший процес щодо притягнення до адмінвідповідальності. Скажімо, арешт рахунків та, можливо, реалізацію майна або позбавлення права керування авто тощо ", — пояснює юрист.

Коли можна оскаржити штраф

Для оскарження штрафу спершу необхідно отримати копію постанови про адміністративне правопорушення. Якщо повістка була вручена з порушеннями (наприклад, не під особистий підпис або неправильно оформлена), бажано отримувати такий документ за участі адвоката в ТЦК.

Основна підстава для оскарження – це часто процесуальні порушення, які могли бути при врученні повістки або оформленні постанови.

"Тому важливо ретельно аналізувати кожен аспект – текст повістки, спосіб її вручення, зміст постанови та відповідність дотримання процедурних норм. Інші обставини, такі як неправильне оформлення документів чи відсутність підписів, також можуть бути підставами для оскарження", — зазначає Кушнаренко.

Оскаржити постанову про адміністративне правопорушення можна протягом 10 днів через загальні місцеві суди. Якщо цей термін пропущено, адвокат може подати клопотання про його поновлення.

Де перевірити накладені штрафи

Юрист розповідає, що дізнатися про штрафи або інші стягнення можна в Державному реєстрі боржників України. Для цього потрібен ваш реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть оштрафувати чоловіків, які прийшли до ТЦК оновити дані. Суди не завжди можуть дати чітку відповідь.