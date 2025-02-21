Студент пытался подкупить полицейских на границе: что решил суд

Мужчина признал свою вину

В Черновицкой области Вижницкий районный суд утвердил соглашение о признании виновности в уголовном производстве в отношении студента второго курса Сумского профессионального колледжа экономики и торговли. Мужчина пытался подкупить правоохранителей.

Об этом стало известно из приговора суда. По материалам дела, 14 февраля 2025 года обвиняемый был задержан работниками Госпогранслужбы во время незаконного пересечения границы с Румынией.

При транспортировке в отделение полиции он предложил правоохранителям взятку в размере 2000 гривен, положив деньги между передними сиденьями служебного автомобиля.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Учитывая искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием, суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с конфискацией взятки. В решении суда говорится, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Решение суда

Напоминаем, во Львовской области мужчина пытался дать взятку пограничнику. Суд вынес приговор.

Следствие выяснило, что мужчина, пытавшийся выехать за границу в период военного положения, предлагал пограничнику взятку в размере 500 долларов США за беспрепятственное пересечение государственной границы.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в международном пункте пропуска "Смольница-Кросценко". Во время проверки документов обвиняемый, зная об ограничении выезда для мужчин от 18 до 60 лет, положил деньги в паспорт и пытался передать их пограничнику. Однако служащий отказался от взятки и сообщил о нарушении.

На судебном заседании мужчина признал свою вину, объяснив, что хотел "решить вопрос" из-за отсутствия необходимых документов. Обвиняемый искренне раскаялся, что стало обстоятельством, смягчившим наказание.

Ранее "Телеграф" писал, что на Львовщине судили мужчину из-за неявки по повестке. Обвиняемый прошел ВВК, а затем не явился в ТЦК.