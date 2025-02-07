Чоловік запропонував хабар прикордоннику та опинився на лаві підсудних: чим закінчилася справа

Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся

У Львівській області чоловік намагався дати хабаря прикордоннику. Суд виніс вирок.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Слідство з'ясувало, що чоловік, який намагався виїхати за кордон у період воєнного стану, пропонував прикордоннику хабар у розмірі 500 доларів США за безперешкодний перетин державного кордону.

Інцидент стався у грудні 2024 року в міжнародному пункті пропуску "Смільниця-Кросценко". Під час перевірки документів обвинувачений, знаючи про обмеження виїзду для чоловіків віком від 18 до 60 років, поклав гроші в паспорт і намагався передати їх прикордоннику. Однак службовець відмовився від хабаря та повідомив про порушення.

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину, пояснивши, що хотів "вирішити питання" через брак необхідних документів. Обвинувачений щиро розкаявся, що стало обставиною, яка пом’якшила покарання.

Суд врахував, що чоловік раніше не мав судимостей, позитивно характеризується за місцем проживання та має на утриманні неповнолітню дитину. У результаті суд призначив обвинуваченому штраф у розмірі 17 000 гривень (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Рішення суду

Нагадуємо, у Києва суд виніс вирок у справі щодо незаконного впливу на медико-соціальну експертну комісію. Обвинуваченим став мешканець Київської області, який за грошову винагороду пропонував допомогу у встановленні фіктивної групи інвалідності.

За матеріалами справи, у вересні 2023 року обвинувачений, підтримуючи зв’язки з лікарями та членами МСЕК, запропонував громадянину допомогу в отриманні групи інвалідності без законних підстав. За свої "послуги" він вимагав 12 500 доларів США (понад 500 тисяч гривень).