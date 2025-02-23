Зеленський розсмішив мережу словами "Нордік-Болтік": що це таке

Англійська назва Балтії насмішила мережу

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 23 лютого, взяв участь у пресконференції. У ній він анонсував візит лідерів різних країн до Києва у річницю початку російського вторгнення.

Однак у мережі звернули увагу на момент, який багатьом користувачам мережі здався кумедним. Йдеться про вимову слова Baltic.

"У мене будуть зустрічі з лідерами і окремо наша платформа Україна — Nordic-Baltic. Тож лідери північної Європи всі тут будуть", — сказав він.

Варто зазначити, що в мережі назву об’єднання почули як "нордик-болтик", що вже викликало жарти про болти. Втім, в англійській мові слово "Балтія" справді звучить, ніби її вимовляють через "о", хоча в латиській, литовській та естонській воно звучить, через "а".

Як відомо, група Nordic-Baltic або NB8 складається з країн Північної Європи та Балтії — Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція. Організація існує з 1992 року і дозволяє зазначеним країнам обговорювати широкий спектр питань, пов’язаних із регіональним співробітництвом.

Як повідомлялося раніше, Зеленський зазначив, що Україна отримала від США 100 мільярдів доларів як гранти, які були узгоджені Конгресом. Він не розуміє, звідки президент США Дональд Трамп узяв цифру 500 мільярдів доларів.