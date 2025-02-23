Зеленський відверто відповів, скільки грошей дали США, і чи повинна Україна їх повертати

Глава держави каже, що грант — це не борги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США виділили Україні 100 млрд доларів. Він не готовий визнавати ту суму, про яку казав Дональд Трамп.

Про це він заявив на форумі "Україна. Рік — 2025". За його словами, США надали 100 мільярдів доларів, країни ЄС разом з партнерами — також 100 мільярдів доларів, Україна вклала 120 мільярдів доларів.

Хоча, він сказав, що не визнає і 100 млрд доларів. Адже вони домовлялись із Джо Байденом, що це грант. Він не буде визнавати та підписувати таких угод з США.

"Грант то не є борг", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що наразі в Україну надходить підтримка ще попередньої адміністрації США.

"Так виглядає економіка цієї трагедії… А від Дональда Трампа я хочу розуміння одне одного і хочу, щоб він почув які гарантії безпеки потрібні Україні", — заявив президент.

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп знову повторив свою заяву про те, що Сполучені Штати витратили 350 мільярдів доларів на підтримку України. Однак ця цифра значно перевищує фактичну суму, яку офіційно витратили США.

Офіційні дані Пентагону та Конгресу — що відомо

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Конгрес США виділили близько 183 мільярдів доларів на підтримку України. З цієї суми Пентагон підтвердив, що на військову допомогу Києву було спрямовано 65,9 мільярда доларів, а ще 3,9 мільярда залишаються невитраченими.

З цих 183 мільярдів доларів близько 58 мільярдів витрачено в США для розвитку оборонної промисловості, зокрема на заміну зброї, переданої Україні, новими американського виробництва.

Трамп, висловлюючи своє невдоволення витратами, заявив у соціальних мережах, що "посередньо успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти". Проте, ця цифра не підкріплена жодними офіційними документами чи підтвердженнями з боку уряду США.

Експерти спростовують заяву Трампа. Співробітниця Ради з міжнародних відносин Ліана Фікс зазначила, що цифра в 350 мільярдів доларів не відповідає дійсності, і що "можна відстежити, скільки США витратили на Україну".

Інші джерела, зокрема Deutsche Welle та Newsweek, також спростовують заяви Трампа, наголошуючи, що фактична допомога США Україні складає близько 203 мільярдів доларів, з яких 183 мільярди були виділені для операції Atlantic Resolve та допомоги Україні.