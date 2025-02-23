Зеленский рассмешил сеть словами "Нордик-Болтик": что это такое

Английское название Балтии насмешило сеть

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 23 февраля, принял участие в пресс-конференции. В ней он анонсировал визит лидеров разных стран в Киев в годовщину начала российского вторжения.

Однако в сети обратили внимание на момент, который многим пользователям сети показался забавным. Речь идет о произношении слова Baltic.

"У меня будут встречи с лидерами и отдельно наша платформа Украина — Nordic-Baltic. Так что лидеры северной Европы все будут тут находиться", — сказал он.

Стоит отметить, что в сети название объединения услышали, как "нордик-болтик", что уже вызвало шутки о болтах. Впрочем, в английском языке слово Балтия действительно звучит, как будто ее произносят через "о", хотя в латышском, литовском и эстонском оно звучит, через "а".

Как известно, группа Nordic-Baltic или NB8 состоит из стран Северной Европы и Балтии — Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция. Организация существует с 1992 года и позволяет указанным странам обсуждать широкий спектр вопросов, связанных с региональным сотрудничеством.

Как сообщалось ранее, Зеленский отметил, что Украина получила от США 100 миллиардов долларов в качестве грантов, которые были согласованы Конгрессом. Он не понимает, откуда президент США Дональд Трамп взял цифру в 500 миллиардов долларов.