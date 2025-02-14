Ви б ніколи не здогадалися: звідки походить слово "паляниця"

"Паляниця" виникло від слова, про яке б ви не могли подумати

Через повномасштабне вторгнення росіян все більше українців переходять на рідну мову. Таким чином, громадяни остаточно обривають зв'язок з усім, що має стосунок до терористичної держави. Перевіркою чи є українцем людина стало слово "паляниця". З цього приводу всі соцмережі рясніли кумедними мемами. А нещодавно ми розповідали, чим замінити вислів "не роби з себе героя".

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко поділився, звідки виникло популярне в час війни слово "паляниця". Воно означає круглий хліб, зазвичай із пшеничного борошна, який має горизонтальний надріз.

З'ясувалось, що "паляниця" утворилось від слова "палити". Річ у тім, що під час випікання хліба на ньому з'являється суха скоринка, яка періодично пригорає.

Також мовознавець підкреслив, що слово "паляниця" стало перевіркою "свій-чужий", бо росіянам складно промовити це слово. А все тому, що у російській мові нема м'якого звука "ц". Водночас їм не вийде правильно вимовити інші слова з цим звуком, зокрема "криниця" і "Укрзалізниця".

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