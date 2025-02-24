Судно росіян може спричинити нову катастрофу у Чорному морі: що сталось

Екологічний удар по Чорному морю: що накоїла Росія цього разу?

У Новоросійську затонуло російське науково-дослідне судно "Ашамба", що належить Інституту океанології РАН. Судно мало на борту близько 200 літрів палива і затонуло прямо біля причалу. Це вже не перша екологічна катастрофа, яку скоїла Росія.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, причиною аварії стало обледеніння, через яке судно втратило остійність і перекинулося.

Ризик нової екологічної катастрофи

Затоплення "Ашамби" викликає серйозні побоювання серед людей. Офіційної інформації про можливі витоки палива поки немає, але є велика ймовірність, що ще одна порція нафтопродуктів потрапить у Чорне море, створюючи загрозу для екосистеми регіону.

Судно "Ашамба" побудували на Приморсько-Ахтарській міжколгоспній судноверфі Краснодарської Рибакколгоспспілки 1979 року. Його використовували для проведення моніторингових досліджень на прибережній шельфовій зоні моря.

Судно має обмеження району плавання в 12-ти мильній зоні територіальних вод (глибина моря в цій зоні — до 1700 м).

Чорне море вже неодноразово потерпало від екологічних злочинів Росії: витоки нафтопродуктів, затоплення кораблів та військові обстріли, які знищують підводну екосистему.

Наразі невідомо, чи російські екологічні служби будуть усувати наслідки аварії, однак попередні випадки показують, що РФ не приділяє належної уваги екологічним проблемам. Водночас забруднення Чорного моря вже безпосередньо зачіпає українські узбережжя.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 15 грудня, у Керченській протоці зазнали аварії два російських судна. Йдеться про танкери "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239".