Мазут з російських танкерів таки дістався Одещини. Яка загроза для регіону

Команда нацпарку проводить обстеження різних ділянок пересипу

Після штормів на піщаному пересипі в рекреаційній зоні "Катранка", що на Одещині, з'явилося багато мазуту. Він вилився під час аварії двох російських танкерів у Керченській протоці.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, посилаючись на науковця Івана Русаєва. Там опублікували фото з мазутом.

Помітили його на території Білгород-дністровського. А саме на пляжі рекреаційної зони "Катранка".

Нагадаємо, що два російські танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" затонули 15 грудня 2024 року, що призвело до витоку нафтопродуктів та спричинило екологічну загрозу.

Науковець каже, що після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні "Катранка" біля Дунайського біосферного заповідника та Національного природного парку "Тузлівські лимани" винесло мазут на відстані 25 – 40 метрів від моря.

Я писав, що наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і що тисячі тонн мазуту, який вилився у море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття,

За його словами, раніше було знайдено птаха в мазуті. Його направили на дослідження до Українського Центру екології моря, щоб виявити, чи має це зв'язки з мазутом у Чорному морі після аварії російських танкерів. Однак, за словами науковця, керівник центру відмовився зробити дослідження.

Русєв написав, що наразі команда нацпарку проводить обстеження різних ділянок пересипу.

До слова, раніше ми писали, чи загрожує мазут у Чорному морі Одесі та області найближчим часом

Додамо, що у коментарі "Суспільне Одеса" в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу повідомили, що звернень про вияв забруднення на одеському узбережжі не було. Проте заявили, що здійснять виїзд для фіксації та відбору проб води.

Директорка департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохіна також каже, що область готова реагувати на ці забруднення. Вона додає, що ще 10 січня ОВА повідомила всі прибережні райони та громади про ймовірність того, що мазут дістанеться до берегів Одещини.

Аварія танкерів РФ — що відомо

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці пішли на дно два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм.

Пізніше стало відомо про ще аварію ще одного танкера біля порту "Кавказ" та витік щонайменше 3000 тонн мазуту у морі. Нафтові плями досягли пляжів Краснодарського краю та Криму.

Біля побережжя продовжують виявляти залишки мазуту з російських танкерів. Екологічна катастрофа призвела до гибелі дельфінів у Керченській протоці.

Як виглядають пляжі Чорного моря після аварії російських танкерів — дивіться у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.